Les 12 coups de midi du 20 août : Marina éliminée, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?



Publicité





Les 12 coups de midi du 20 août 2025, élimination de Marina – Nouveau changement de Maître de Midi ce mercredi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Marina a été éliminée et est repartie avec 100 euros de gains en 2 victoires.











Publicité





Les 12 coups de midi du 20 août, plus que 8 cases sur l’étoile mystérieuse

C’est Marie-Odile qui est devenue Maître de Midi aujourd’hui. Elle a fait 2 erreurs sur le Coup de Maître et a remporté 300 euros à partager avec un téléspectateur. Sur l’étoile mystérieuse, on a tous les indices : une piscine couverte, un cerf, une chauve souris, un scooter rose, des ciseaux, un jeu de cartes, des bougies, et une mini-télé. Elle devrait être entièrement dévoilée vendredi.

Derrière cette étoile, rappelons que ce devrait être Philippe Katerine, qui a joué dans le film « Le grand bain ». Le scooter fait référence au film « Voyages en Italie », le cerf de l’un de ses tableaux, et les ciseaux en référence à ses études d’arts plastiques. Quant aux bougies, ça pourrait rappeler la flamme olympique alors que Philippe Katerine avait participé, nu, à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024.

Noms déjà proposés : Florent Manaudou, Michael Phelps, Guillaume Canet, Julien Doré, Cyril Lignac, Margot Robbie, Robert Pattinson



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 20 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+