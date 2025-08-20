Plus belle la vie spoiler : Thomas et Djawad retrouvent les lingots mais... (21 août 2025)



C’est demain que Thomas et Djawad doivent aller chercher le magot au réservoir d’eau dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais rien ne va se passer comme prévu ! En effet, dans l’épisode du jeudi 21 août 2025, Thomas et Djawad découvrent que la police est présente sur place…











Ariane et Jean-Paul surveillent les lieux, Djawad veut tout arrêter. Mais le reste de l’équipe du Mistral insiste pour aller au bout et sauver le bar ! Barbara suit donc le plan, elle envoie le drone et un gaz pour endormir Ariane et Jean-Paul.

Quand Djawad et Thomas arrivent devant la porte pour désactiver l’alarme, le code a changé ! Mais Louis réussit à infiltrer de nouveau le système informatique et il trouve le nouveau code. Thomas et Djawad pénètrent à l’intérieur et doivent faire vite pour trouver l’endroit où les lingots de Santoni sont planqués…



Le compte à rebours est lancé, l’endroit est plus vaste que ce qu’ils pensaient et Thomas fait une crise de panique ! Djawad réussit à le calmer et ils finissent par trouver le magot ! Djawad et Thomas sont euphoriques en récupérant les lingots mais il ne reste que très peu de temps pour sortir avant que les vannes ne s’ouvrent… Au moment de repartir, un chien est là et leur aboie dessus !