Camping Paradis du 4 août : ce soir l’épisode « Un cirque au paradis » avec Marwan Berreni

« Camping Paradis » du lundi 4 août 2025 – Ce lundi soir, votre série « Camping Paradis » est toujours en mode rediffusion. Au programme ce soir, l’épisode « Un cirque au paradis » avec Vincent Lagaf’ et le regretté Marwan Berreni (Plus belle la vie).





« Camping Paradis » du 4 août : l’histoire

Jo et Carmen Narboni sont au camping avec leur cirque. Tandis que Jo refuse de voir la réalité, Carmen réalise que le cirque, en déficit, perd progressivement son public. Leur fils Timothée arrive avec Alice, sa nouvelle compagne, déterminés à créer une troupe de cirque plus moderne. Il faudra toute la volonté de Carmen, ainsi que le soutien de Tom, pour apaiser les conflits entre père et fils et convaincre Jo d’accepter enfin une évolution des traditions.

Par ailleurs, un homme et une femme arrivent séparément au camping, chacun accompagné de leur fille respective. Ils simulent une rencontre fortuite, alors qu’en réalité tout est prévu : ils souhaitent officialiser leur relation. Cependant, leurs filles, qui se connaissent du même lycée, se détestent profondément et sont bien décidées à tout faire pour rester éloignées l’une de l’autre !



Casting

Au casting de cet épisode : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Vincent Lagaf’ (Jo), Sophie de La Rochefoucauld (Carmen), Marwan Berreni (Timothée), Juliette Chêne (Stéphanie), Patrick Paroux (Parizot), Léa Kerel (Alice), Delphine Braillon (Célia), Pierre-Marie Mosconi (Joachim), Elodie Rouprêt (Emilie), Manon Chevallier (Tanya), Eric Perez (Aurélien), Marie Barrouillet (Cléo), Marius Garnier (Nathan), Maximilien Fussen (Waldo), etc.