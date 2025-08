« Ma rénovation est la plus belle de France » : la nouvelle émission ce soir sur M6 (4 août 2025)

Publicité





« Ma rénovation est la plus belle de France », c’est la nouvelle émission présentée par Stéphane Rotenberg qui vous attend ce lundi soir sur M6.





A suivre dès 21h10 sur M6, mais aussi en streaming et en replay sur M6+.







« Ma rénovation est la plus belle de France » : présentation

De plus en plus de Français osent se lancer dans la rénovation de biens délabrés pour façonner la maison de leurs rêves. Ces propriétaires ont pris des risques considérables en choisissant des logements que la plupart des acheteurs fuiraient : maisons atypiques, en très mauvais état, voire totalement en ruines… Il fallait savoir se projeter, et pourtant, ils l’ont fait !

Accompagné des experts Sophie Ferjani et Laurent Jacquet, Stéphane Rotenberg part à la découverte des rénovations les plus impressionnantes et des astuces d’aménagement les plus ingénieuses. Hangars abandonnés, anciennes usines, églises reconverties… Tous ces biens ont été transformés avec brio par leurs propriétaires. Mais qui remportera la palme de la plus belle rénovation ?



VIDÉO bande-annonce