Demain Nous Appartient du 20 août : Joyce démasquée, elle prépare un autre coup ! (résumé + vidéo épisode 2013 en avance)

Demain nous appartient du 20 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2013 de DNA – La police va démasquer Joyce ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Victoire découvre qu'elle n'a jamais été enceinte tandis qu'Aurore apprend qu'elle n'a jamais été séquestrée…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 20 août 2025 – résumé de l’épisode 2013

À l’hôpital, Joyce sort après avoir refusé de faire une échographie. Victoire, suspicieuse, découvre qu’elle n’a jamais été enceinte et prévient Aurore. Celle-ci apprend aussi que la planque était factice : Joyce n’a jamais été séquestrée. Avec l’aide de Roxane, elle confirme que tout est un mensonge et conclut que Joyce est la tueuse en série. Pendant ce temps, Joyce s’intéresse à un stand de parachute ascensionnel, puis arrache la tête d’une poupée en laine…

De leur côté, Marianne et Raphaëlle convoitent la même maison, mais Raphaëlle finit par céder. Marianne emménage et découvre qu’Alain est son voisin.



Enfin, Judith croit que Jordan lui a offert un paréo pour son anniversaire mais elle apprend que le cadeau vient de Kevin. Elle le remercie au Spoon en précisant qu’ils en resteront là. Kevin encourage ensuite son frère Benny à tenter sa chance avec elle, même si celui-ci hésite…

VIDÉO Demain nous appartient du 20 août – extrait de l’épisode

