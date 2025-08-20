Plus Belle La Vie du 20 août 2025 : la police informée, Djawad et Thomas au pied du mur (résumé + extrait vidéo épisode 402 en avance)



Plus belle la vie du 20 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 402 de PBLV – Thomas et Djawad sont stressés et répètent le plan cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et la police est mise au courant que quelque chose se prépare au réservoir d’eau…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 août 2025 – résumé de l’épisode 402

Thomas, Djawad et Louis répètent leur opération au réservoir d’eau. Thomas et Djawad s’introduisent à l’intérieur, neutralisent deux gardiens fictifs et s’apprêtent à passer à l’étape suivante quand l’alarme retentit. Fin de la simulation : Djawad reproche à Thomas son erreur, et Louis leur rappelle qu’ils doivent être irréprochables pour le jour J. Ils recommencent depuis le début, mais Thomas finit par s’endormir en pleine répétition.

Plus tard au Mistral, Mirta et Robert déjeunent. Thomas, épuisé, se trompe dans les commandes, n’ayant pas dormi de la nuit. Au même moment, Djawad fait une chute mémorable. Ariane surgit et interroge Djawad sur sa nuit. Thomas couvre son ami en affirmant qu’il était avec lui.



Barbara et Louis se postent devant le réservoir. Louis parvient à s’introduire dans leur système pour récupérer le code de l’alarme et les images des caméras. Barbara, impressionnée, le félicite. De leur côté, Thomas et Djawad enchaînent les répétitions sous l’œil attentif de Louis, qui reconnaît leurs progrès mais insiste : demain, ils devront suivre le plan à la lettre. Aya arrive et révèle que Nolan les a suivies à la bibliothèque. L’idée d’abandonner circule, mais Djawad les rassure : tout est sous contrôle.

Au commissariat, Patrick informe Ariane et Jean-Paul qu’un piratage a eu lieu : les plans d’une ancienne réserve d’eau potable de Marseille ont été volés. La préfecture redoute une attaque bactériologique et ordonne la sécurisation immédiate du site.

De son côté, Léa raccroche avec son médecin. Face au miroir, elle retire son foulard et contemple ses cheveux repoussés. Puis, elle rejoint Patrick et Babeth pour leur annoncer la nouvelle tant attendue : il ne reste plus aucune cellule cancéreuse. L’émotion est immense. Léa veut reprendre le travail, et Patrick promet de gérer les enfants en prenant des RTT. Babeth, radieuse, embrasse Patrick avant de s’éclipser.

Léa retrouve ensuite Mathieu au cabinet médical pour lui annoncer qu’elle reprend le travail. Il se réjouit pour elle, mais précise qu’il était clair pour lui que leur relation n’irait pas plus loin. Il décide d’avancer son départ pour une mission humanitaire. Gabriel et Babeth arrivent à ce moment-là. Peu après, au cabinet, Mathieu prépare déjà ses affaires. Babeth, peinée, lui propose de rester encore un peu, mais il préfère partir immédiatement pour le Bangladesh. Elle lui demande de l’appeler à son retour, ce qu’il refuse.

À la résidence, Apolline retrouve Jules en train de refaire son CV pour postuler comme surveillant. Elle comprend qu’Ulysse a accepté de le recommander. Mais Jules finit par lui avouer qu’il ne lui a pas dit toute la vérité. Apolline, déçue, se sent manipulée et redoute qu’il fasse le lien avec elle lorsque son article sortira.

Plus tard, Ulysse attend Jules. Il a découvert que ce dernier préparait un article et se sent trahi. Jules assure qu’il veut infiltrer pour écrire un papier sérieux. Ulysse l’interroge : d’où tient-il ses infos ? Est-ce Apolline qui les lui a transmises ? Jules jure qu’elle ignorait ses véritables intentions.

VIDÉO Plus belle la vie du 20 août 2025 – extrait vidéo

