Plus Belle La Vie du 26 août 2025 : Thomas prêt à se dénoncer (résumé + extrait vidéo épisode 406 en avance)

Plus belle la vie du 26 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 406 de PBLV – Gabriel est arrêté par la police et Thomas veut se dénoncer cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Barbara va identifier le complice de Santoni.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 août 2025 – résumé de l’épisode 406

Nolan confie à Djawad et Aya qu’après leurs braquages, Santoni et son complice utilisaient toujours le même mode opératoire : ils se changeaient puis repartaient à bord d’un autre véhicule. Mais un jour, en pleine fuite, ils ont percuté une passante : la mère de Nolan. Elle est décédée lors de son transfert à l’hôpital. C’est le complice qui conduisait et, depuis, Nolan s’est juré de le retrouver. Pourtant, Santoni n’a jamais révélé son identité. De son côté, Aya raconte qu’elle a réussi à arracher un morceau de la chemise de l’un de ses agresseurs.

Ariane affirme à Jean-Paul que Djawad n’a rien à voir dans cette affaire : il était avec Louis, Barbara et Thomas. Jean-Paul lui reproche de s’être mêlée de l’enquête. Ariane s’énerve : Djawad est innocent ! Jean-Paul lui parle alors du spray apaisant commandé auprès de Gladys Duprès, qui a justement reçu une grosse commande récemment.



Nolan est convaincu que le complice de Santoni est toujours à Marseille, en attendant de préparer sa cavale avec les lingots. Djawad alerte Thomas : cet homme a tué la mère de Nolan et reste dangereux. Il pourrait s’en prendre à eux. Thomas panique. C’est alors qu’un huissier arrive au Mistral et, dans la confusion, Thomas lui pulvérise du spray au vinaigre blanc dans les yeux !

Gabriel se rend au bar pour soigner l’huissier, victime d’une blessure à la cornée qui nécessite un traitement. Gabriel découvre que Thomas ne lui a jamais parlé de ses difficultés financières. Puis Jean-Paul débarque avec le spray apaisant entre les mains : il a appris que Gabriel en avait commandé auprès de sa future belle-mère. Thomas est en panique. Au commissariat, Gabriel livre son alibi et précise qu’il avait laissé ses sprays en libre-service à l’accueil du cabinet : n’importe quel patient a donc pu s’en servir. Pendant ce temps, Ariane fait un malaise et Gabriel lui recommande de consulter.

Au Mistral, Barbara questionne Thomas sur l’huissier : il reviendra dans une semaine pour une première saisie. Dépitée, elle continue néanmoins à le soutenir. Thomas veut se dénoncer car Gabriel a été arrêté, mais Barbara s’y oppose. Finalement, Gabriel envoie un message : il a été relâché et souhaite le voir. Au même moment, Djawad arrive avec Aya : elle a toujours le morceau de tissu arraché à son agresseur. Barbara reconnaît aussitôt le vêtement : elle l’a vu porté par Robert Favre, le compagnon de Mirta !

Au cabinet, Legendre insiste pour que Léa s’occupe de lui. Jennifer et Gabriel lui rappellent qu’elle ne sera de retour que demain, mais il refuse d’être examiné par Gabriel. Celui-ci est appelé en urgence et laisse finalement le patient à Léa. Plus tard, Babeth retrouve Léa au cabinet. Celle-ci reconnaît avoir remplacé Gabriel, et Jennifer lui remet des dessins réalisés par de jeunes patients.

Au lycée, Jules annonce à Ulysse qu’il a décroché un entretien à Saint-Côme dans l’après-midi. Ulysse, un peu gêné, avoue avoir apprécié son travail sur les crèches et lui demande quel angle il compte donner à son article. Jules vise haut. Ulysse l’aide à préparer son entretien et lui donne des conseils. À la résidence, Apolline attend Jules. Celui-ci revient en racontant que l’entretien était tendu, le surveillant général étant particulièrement intimidant. Malgré tout, il a été accepté et commencera vendredi.

VIDÉO Plus belle la vie du 26 août 2025 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.