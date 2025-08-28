Plus Belle La Vie du 28 août 2025 : Thomas et Djawad alertent Mirta (résumé + extrait vidéo épisode 408 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 28 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 408 de PBLV – Robert est parti avec Mirta dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Cet après-midi, Thomas et Djawad l’alertent avant de réaliser qu’elle est en grand danger.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 août 2025 – résumé de l’épisode 408

Mirta et Robert sont arrêtés au bord de la route. Mirta, impatiente, veut savoir où ils vont, mais Robert lui demande de faire preuve de patience.

Au Mistral, Aya annonce à Thomas, Djawad et Barbara que le couple est parti en voyage la veille. Les amis craignent que Mirta soit complice de Robert. Thomas refuse d’y croire : il tente de l’appeler pour son anniversaire, mais tombe sur sa messagerie et lui laisse un message en parlant d’une surprise.

Mirta s’apprête à rallumer son téléphone pour écouter ses messages, mais Robert s’emporte, affirmant qu’il y a toujours quelqu’un entre eux. Il menace de rentrer au Mistral. Pour apaiser les tensions, Mirta renonce et Robert retrouve son sourire.



Publicité





En pleine nature, Robert laisse Mirta seule. Elle rallume son téléphone et rappelle Thomas. Celui-ci lui révèle que Robert est un ancien braqueur et a tué une femme. Mirta éclate de rire, mais Djawad lui conseille de vérifier le coffre. En l’ouvrant, elle découvre des lingots d’or et comprend qu’ils avaient raison. Robert interrompt son appel. Inquiets, Thomas et Djawad veulent agir : Thomas pense appeler la police, mais Djawad préfère prévenir Ariane.

Djawad révèle toute la vérité à Ariane. Choquée par ses mensonges, elle lui annonce que leur histoire est finie. Néanmoins, elle promet de s’occuper de Mirta, seule.

De son côté, Gabriel, odieux avec un traiteur vegan, se fait rembarrer. Jennifer lui rappelle l’urgence, et il a une idée : il propose à Thomas et Barbara de devenir les traiteurs de son mariage, en assurant avoir déjà l’accord d’Axel. Il laisse même un chèque très généreux. Barbara est sidérée, mais Thomas explique qu’il n’a pas eu le choix. Gabriel ment ensuite à Axel, prétextant que le traiteur les a lâchés et affirmant que Barbara est désormais aux commandes. Axel trouve cela étrange, mais Gabriel le rassure. Axel révèle alors que sa mère arrive bientôt, ce qui surprend Gabriel.

Plus tard au cabinet médical, Gabriel annonce à Ariane qu’elle est enceinte. Elle n’y croit pas, mais il confirme. Il l’encourage à parler au père de l’enfant, pensant que ce sera peut-être une bonne nouvelle pour lui.

Ulysse retrouve Vanessa et apprend qu’elle renonce à placer Hector sous tutelle. Elle explique avoir changé de position après ses discussions avec lui et Ophélie. Elle ne veut plus être en guerre et reconnaît s’être trompée de combat. Ulysse est soulagé et fier d’elle. De son côté, Hector annonce à Blanche que Vanessa a retiré sa demande. Il a confirmé sa date d’entrée en clinique en Suisse, prévue le 4 septembre, et refuse de la repousser malgré les supplications de Blanche.

Hector vient remercier Vanessa pour son soutien et lui confie que, si elle lit son livre, elle comprendra son importance dans sa vie. Il lui propose de l’accompagner en Suisse avec Blanche, mais elle refuse, émue. Ils s’étreignent.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Jules inquiet, Ophélie souffre, les résumés jusqu’au 12 septembre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 28 août 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.