N’oubliez pas les paroles du 14 août : coup d’arrêt pour Morgane

N’oubliez pas les paroles du 14 août 2025, 16 victoires pour Morgane – Nouvelles victoires de Morgane ce jeudi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Mais après franchi le cap des 50.000 euros hier, la maestro n’a gagné que 2.000 euros ce soir.











Dans le détail ce jeudi soir, Morgane a gagné 1.000 euros sur la première émission et encore 1.000 euros sur la seconde. Elle totalise 53.000 euros de gains en 16 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 14 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.