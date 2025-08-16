N’oubliez pas les paroles du 16 août : Morgane passe un nouveau cap

Par /

Publicité

N’oubliez pas les paroles du 16 août 2025, 20 victoires pour Morgane – Morgane a franchi le cap des 20 victoires ce samedi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ».


N'oubliez pas les paroles du 16 août : Morgane passe un nouveau cap
Capture FTV


Publicité

N’oubliez pas les paroles du samedi 16 août 2025, 20 victoires pour Morgane

La maestro n’a remporté aucun gain ce samedi, sa cagnotte reste inchangée à 55.000 euros de gains en 20 victoires. Pour sa 20ème victoire, Morgane a remporté un voyage en Corse.

N’oubliez pas les paroles du 16 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI
20h30 le samedi du 16 août 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse
20h30 le samedi du 16 août 2025 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse
Les 12 coups de midi du 16 août : Line continue, l’étoile mystérieuse dévoilée la semaine prochaine
Les 12 coups de midi du 16 août : Line continue, l'étoile mystérieuse dévoilée la semaine prochaine
13h15 le samedi du 16 août : au sommaire aujourd’hui
13h15 le samedi du 16 août : au sommaire aujourd'hui
Audiences 15 août 2025 : « Tropiques criminels » loin devant le concert de la Star Academy
Audiences 15 août 2025 : « Tropiques criminels » loin devant le concert de la Star Academy


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut