Gégé, candidat emblématique de Koh-Lanta, est décédé à 79 ans

Gérard Icardi dit « Gégé », figure marquante de la saison 11 de Koh-Lanta, est décédé ce jeudi à l’âge de 79 ans.











Révélé au grand public en 2011 lors de la diffusion de son aventure sur TF1, Gégé avait marqué les téléspectateurs par sa bonne humeur et son humour. L’une de ses séquences est restée dans les mémoires : celle où, tout juste initié à la natation, il tentait de progresser dans l’eau… mais faisait du surplace, provoquant les rires de ses camarades et du public.

Après son passage dans l’émission d’aventure, Gégé avait poursuivi sa notoriété télévisuelle en participant à « Splash, le grand plongeon » sur TF1, émission où des personnalités tentaient de réaliser des sauts depuis un plongeoir.

Mais la suite de son parcours avait été marquée par la controverse. En 2015, il avait été condamné à deux ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d’Évreux pour agressions sexuelles sur une ancienne stagiaire mineure de son parc animalier.



Malgré ce sombre épisode judiciaire, Gégé restera pour beaucoup associé à l’image d’un aventurier atypique et attachant, qui avait su marquer l’histoire de Koh-Lanta par son franc-parler et ses moments inoubliables.