Enquête Exclusive du 17 août : sommaire du numéro ce soir sur M6



Publicité





Enquête Exclusive du 17 août 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Les Pouilles : nouvelle dolce vita à l’italienne ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 17 août 2025 : votre émission en résumé

Entre mer et campagne, à l’extrême sud de l’Italie, les Pouilles s’imposent comme la nouvelle destination tendance de la péninsule. Madonna, David et Victoria Beckham, ou encore Kim Kardashian, ont succombé à son charme authentique. Pendant longtemps, cette région agricole et modeste passait presque inaperçue dans les guides touristiques italiens. Mais en quelques années seulement, elle a radicalement changé : l’arrivée de lignes aériennes low cost et la popularisation des croisières ont fait exploser le nombre de visiteurs.

Dans toute la région, les prix de l’immobilier s’envolent. Les investisseurs s’arrachent les anciennes fermes, les fameuses « masserie », tandis que le graal reste de posséder un « trullo », ces petites maisons aux toits coniques. Côté gastronomie, les « orecchiette » – pâtes traditionnelles en forme d’oreille – sont incontournables. À Bari, une rue entière leur est consacrée : les visiteurs se pressent pour photographier les « mamma » italiennes qui perpétuent la confection ancestrale de ces pâtes sur de petites tables. Certaines sont même devenues de véritables stars des réseaux sociaux.



Publicité





Entre fêtes animées, ferveur religieuse et dolce vita au bord de la mer, les Pouilles offrent une immersion estivale au cœur de la botte secrète de l’Italie.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.