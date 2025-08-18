« Barry Seal : American Traffic » avec Tom Cruise : votre film ce soir sur France 3 (18 août)

« Barry Seal : American Traffic » est rediffusé ce soir sur France 3. Réalisé par Doug Liman, ce film d’action met en scène Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright, E. RogerMitchell, Jesse Plemons, Lola Kirke ou bien encore Alejandro Edda.


« Barry Seal : American Traffic » avec Tom Cruise : votre film ce soir sur France 3 (18 août)



« Barry Seal : American Traffic » : histoire, résumé, synopsis

Inspiré de faits réels, ce film retrace le parcours d’un pilote engagé par la CIA pour participer à l’une des plus vastes opérations clandestines menées par les États-Unis : endiguer l’expansion du communisme en Amérique centrale. Dans le plus grand secret, il se retrouve à collaborer avec un cartel, devenant passeur d’armes et de drogues.


Le saviez-vous ?

Le tournage a été endeuillé par la mort de deux personnes Alan Purwin et Carlos Berl, deux pilotes engagés pour les besoins du film;

Bande-annonce

Et comme toujours on termine avec la bande-annonce de votre film.

« Barry Seal : American Traffic » avec Tom Cruise c’est ce soir sur France 3.

