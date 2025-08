Enquête Exclusive du 3 août : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 3 août 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Madrid : nouvelle capitale européenne de l'extravagance ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 3 août 2025 : votre émission en résumé

Madrid, la nouvelle capitale à la mode ! Longtemps éclipsée par Barcelone, Madrid prend aujourd’hui sa revanche. Depuis 2017 et le succès mondial de « La casa de Papel », la capitale espagnole s’affirme comme le nouveau cœur économique et culturel du pays. Entre 2018 et 2022, elle a attiré 71 % des investissements étrangers en Espagne, soit six fois plus que la Catalogne.

Les milliardaires sud-américains affluent, séduits par la stabilité politique et les avantages fiscaux. Conséquence : les quartiers les plus prisés se métamorphosent, les prix flambent, et la ville se réinvente. Pourtant, la noblesse madrilène tient bon. Le duc d’Albe nous a ouvert les portes de son palais, un joyau historique niché en plein centre-ville.



Entre bars conceptuels, restaurants audacieux et le quartier de Chueca en pleine effervescence, Madrid vibre comme jamais. À seulement 30 ans, Minerva Tapial dirige six lieux branchés. Des étudiants venus du monde entier intègrent désormais des universités parmi les plus renommées au monde.

Mais ce dynamisme a son revers : gentrification accélérée, loyers exorbitants, tensions sociales… Une enquête au cœur d’une métropole en pleine transformation, entre euphorie et fractures.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.