Zone Interdite du 31 août : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Zone Interdite du 31 août 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « De l'été à la rentrée : au cœur d'un hypermarché des vacances ».





Zone Interdite du 31 août : « De l’été à la rentrée : au cœur d’un hypermarché des vacances »

C’est la saison incontournable pour les grandes surfaces situées en bord de mer ! Chaque été, la population d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) se multiplie par quinze. Une aubaine pour l’unique hypermarché de la ville, qui s’apprête à réaliser plus d’un quart de son chiffre d’affaires annuel. Mais pour y parvenir, le magasin doit relever un défi de taille : doubler ses effectifs, rester ouvert sept jours sur sept et assurer une logistique impeccable. Des fruits et légumes aux viandes pour le barbecue, en passant par les fournitures scolaires, rien ne doit manquer en rayons. Pendant deux mois, les équipes de Zone Interdite ont suivi les salariés au cœur de ce rush estival, riche en rebondissements !

Pour faire face à l’afflux de vacanciers, Eddy, le directeur, et son équipe RH doivent recruter 150 saisonniers. Dans cette station balnéaire très prisée, les candidats ont l’embarras du choix, et comme chaque année, les désistements se multiplient.



Parmi eux, Emma, 19 ans, originaire de Toulouse, rejoint l’équipe pour financer ses vacances à Argelès. Très timide, elle devra pourtant surmonter sa réserve face aux clients du rayon traiteur, où elle est affectée.

À Argelès, capitale européenne du camping, les grillades restent le produit star de l’été. Au rayon boucherie-charcuterie, Cédric et son équipe s’activent pour répondre à la demande tout en serrant les prix afin de contrer la concurrence des magasins discount voisins. Pour Enzo, jeune apprenti du rayon, un défi supplémentaire l’attend : il doit valider son diplôme durant l’été s’il veut être définitivement embauché.

Au rayon fruits et légumes, Nicolas débute la saison sous tension. Le magasin mise sur 50 % de produits locaux, mais cette année, les fortes chaleurs suivies d’intempéries menacent les récoltes de melons, tomates et concombres de la région. Nicolas doit trouver des solutions pour éviter les ruptures sans recourir aux grossistes.

Parmi les producteurs locaux sélectionnés, Medhi, artisan glacier, espère convaincre le directeur de lui offrir plus de visibilité en rayon. Pour cela, il vient faire goûter lui-même ses créations aux clients. Parviendra-t-il à rivaliser avec les grands fabricants de glaces industrielles qui attirent habituellement les vacanciers ?