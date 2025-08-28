Plus belle la vie spoiler : Robert échappe à Ariane ! (29 août 2025)

Par /

Publicité

Ariane va-t-elle réussir à sauver Mirta et arrêter Robert demain dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? La réponse est non ! Dans l’épisode du vendredi 29 août 2025, Robert se prépare à partir en cavale avec Mirta, même si elle n’a pas envie de tout quitter pour lui.


Plus belle la vie spoiler : Robert échappe à Ariane ! (29 août 2025)
Capture TF1


Publicité

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Jules inquiet, Ophélie souffre, les résumés jusqu’au 12 septembre 2025

Pour éviter qu’elle lui échappe, Robert endort Mirta. Il doit aller récupérer des faux papiers et alors que Louis a réactivé ses réseaux, il obtient l’heure et le lieu du rendez-vous. Djawad refuse toujours de tout dire à la police, il ne prévient donc qu’Ariane…

Ariane arrive sur place, devant le hangar où se trouve Robert. Ils ne savent pas où est Mirta, ils pensent qu’elle est dans la voiture. Ariane suppose qu’il a du l’endormir. Elle décide d’intervenir dans le hangar, seule…


Publicité

Ariane finit par se retrouver face à Robert lui annonce son arrestation. Mais Robert lui balance un gaz fumigène et réussit à lui échapper ! Robert prend la fuite avec sa décapotable, toujours avec Mirta qui est encore endormie !

A LIRE AUSSI
Plus Belle La Vie du 28 août 2025 : Thomas et Djawad alertent Mirta (résumé + extrait vidéo épisode 408 en avance)
Plus Belle La Vie du 28 août 2025 : Thomas et Djawad alertent Mirta (résumé + extrait vidéo épisode 408 en avance)
Plus belle la vie spoiler : Mirta en danger, elle retrouve les lingots (28 août 2025)
Plus belle la vie spoiler : Mirta en danger, elle retrouve les lingots (28 août 2025)
Plus Belle La Vie du 27 août 2025 : Idriss se confie, Robert part avec Mirta (résumé + extrait vidéo épisode 407 en avance)
Plus Belle La Vie du 27 août 2025 : Idriss se confie, Robert part avec Mirta (résumé + extrait vidéo épisode 407 en avance)
Plus belle la vie spoiler : Robert dévoile son vrai visage et prend la fuite ! (27 août 2025)
Plus belle la vie spoiler : Robert dévoile son vrai visage et prend la fuite ! (27 août 2025)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut