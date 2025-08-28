Plus belle la vie spoiler : Robert échappe à Ariane ! (29 août 2025)



Ariane va-t-elle réussir à sauver Mirta et arrêter Robert demain dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? La réponse est non ! Dans l’épisode du vendredi 29 août 2025, Robert se prépare à partir en cavale avec Mirta, même si elle n’a pas envie de tout quitter pour lui.











Pour éviter qu’elle lui échappe, Robert endort Mirta. Il doit aller récupérer des faux papiers et alors que Louis a réactivé ses réseaux, il obtient l’heure et le lieu du rendez-vous. Djawad refuse toujours de tout dire à la police, il ne prévient donc qu’Ariane…

Ariane arrive sur place, devant le hangar où se trouve Robert. Ils ne savent pas où est Mirta, ils pensent qu’elle est dans la voiture. Ariane suppose qu’il a du l’endormir. Elle décide d’intervenir dans le hangar, seule…



Ariane finit par se retrouver face à Robert lui annonce son arrestation. Mais Robert lui balance un gaz fumigène et réussit à lui échapper ! Robert prend la fuite avec sa décapotable, toujours avec Mirta qui est encore endormie !