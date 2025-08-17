

Publicité





Grands reportages du 17 août 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Grands reportages du 17 août 2025 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Côte Atlantique : La ruée vers l’Ouest – Episodes 1, 2 et 3 » (rediffusion)

Vendée, Côte d’Argent, Bassin d’Arcachon, Landes, Pays Basque… Malgré une météo parfois imprévisible, la côte Atlantique reste chaque été l’une des destinations favorites des voyageurs français comme étrangers.

Une véritable « Californie à la française », recherchée pour sa nature préservée et son art de vivre incomparable. Le temps d’un été, nous avons parcouru ses 600 kilomètres de littoral, entre plages infinies et forêts de pins, pour vous raconter une saison pas comme les autres à travers une série en trois épisodes.



Publicité



