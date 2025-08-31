« Hawaii » : le film inédit ce soir sur France 2 (31 août 2025)



« Hawaii » au programme TV du dimanche 31 août 2025 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Hawaii ». Un film signé Mélissa Drigeard avec Thomas Scimeca et Manu Payet dans les rôles principaux.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Hawaii, présentation

Le 13 janvier 2018, à 8h07, une alerte au missile balistique déclenche la panique à Hawaï. Convaincus que la fin est proche, des amis en vacances ensemble se confient des secrets qu’ils n’avaient jamais osé révéler. Mais lorsque la population apprend qu’il ne s’agissait que d’une fausse alerte, il est déjà trop tard pour revenir en arrière.



Avec Thomas Scimeca, Manu Payet, William Lebghil, Nicolas Duvauchelle, et Pierre Deladonchamps

VIDÉO bande-annonce