« La vie pour de vrai » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (31 août 2025)



Publicité





« La vie pour de vrai », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 31 août 2025 sur TF1. Une comédie de et avec Dany Boon aux côtés de Kad Merad et Charlotte Gainsbourg.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, ou en streaming vidéo sur TF1+ (fonction direct).







Publicité





« La vie pour de vrai » : résumé, histoire

Tridan Lagache a grandi au Club Med, où il a passé sa vie à se faire de nouveaux amis chaque semaine. À cinquante ans, il quitte le village de vacances mexicain où il est né, déterminé à retrouver Violette, son amour d’enfance perdu de vue depuis quarante-deux ans. Il arrive à Paris, candide et déboussolé, mais heureux d’être accueilli par Louis, un demi-frère dont il ignorait jusqu’alors l’existence. Pour se débarrasser de ce frère envahissant, Louis convainc Roxane, l’une de ses anciennes conquêtes, de se faire passer pour Violette, que Tridan croit reconnaître aussitôt.

Le casting

Avec : Dany Boon (Tridan Lagache), Charlotte Gainsbourg (Roxane), Kad Merad (Louis), Maxime Gasteuil (Didier Lagache)



Publicité





Bande-annonce du film (vidéo)

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

La suite c’est ce soir dès 21h10 sur TF1.