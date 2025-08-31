Commissaire Dupin du 31 août : votre épisode inédit ce soir sur France 3



Commissaire Dupin du 31 août 2025 – Votre série « Commissaire Dupin » est de retour ce dimanche soir sur France 3 avec un nouvel épisode inédit. Notez qu’il sera suivi d’une rediffusion.





A suivre ce soir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Commissaire Dupin du 31 août : votre épisode inédit

Épisode 12 : Noces de sang

Claire et Dupin viennent tout juste de se marier et partent en voyage de noces chez Cécile, une amie de fac de Claire et propriétaire d’un domaine viticole renommé. Mais la lune de miel bascule rapidement dans le drame lorsque le corps de Brian, le mari de Cécile, est retrouvé dans la cave. Bien qu’en congés, Dupin se lance dans l’enquête, laissant peu de place à Kadeg, qui a enfin repris du service…



Avec Pasquale Aleardi (Commissaire George Dupin), Jan Georg Schütte (Kadeg), Christina Hecke (Claire), Franziska Wulf (Nolwenn), Birte Hanusrichter (Cécile Katell), Jürgen Heinrich (Jules Marchand), Luisa Binger (Emilie Pic), Josef Heynert (Alain Chevrier), Max Volkert Martens (Jerôme Joly), Gisa Flake (Nevou)…

Le « Commissaire Dupin » mène l’enquête ce soir sur France 3 et en replay sur France.TV