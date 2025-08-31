Coupe du Monde de rugby féminine : France / Brésil en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Coupe du Monde de rugby féminine 2025 suivre France / Brésil en direct, live et streaming. Deuxième journée de la Coupe du Monde de rugby féminine 2025 ce dimanche après-midi pour le XV de France, qui affronte le Brésil.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h30 ce dimanche 31 août 2025 Coup d’envoi à 17h45.







Ce dimanche, l’équipe de France féminine de rugby affronte le Brésil au Sandy Park d’Exeter, pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde féminine de rugby à XV. Après une victoire convaincante 24-0 contre l’Italie, les Bleues, classées 4ᵉ au niveau mondial, visent une nouvelle performance solide face aux Brésiliennes, actuellement classées 25ᵉ.

Pour le Brésil, cette rencontre représente un défi de taille. Après une lourde défaite 66-6 contre l’Afrique du Sud, les Yaras cherchent à élever leur niveau de jeu pour rivaliser avec les meilleures équipes mondiales. Le sélectionneur Emiliano Caffera souligne l’importance de conserver le ballon et d’améliorer la discipline en mêlée et en touche pour espérer perturber les favorites françaises.



Le match sera diffusé en direct sur France 2 et promet d’être un moment fort de la compétition, mettant en lumière l’écart de niveau tout en offrant aux Brésiliennes une occasion précieuse d’acquérir de l’expérience sur la scène mondiale.

France / Brésil, composition des équipes

Le XV de départ de la France : à venir

Le XV de départ du Brésil : à venir

France / Brésil en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 17h30. Streaming et live sur TF1+.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

France / Brésil, un match de rugby évènement à suivre aujourd’hui sur France 2.