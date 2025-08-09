Ici Tout Commence spoilers : Teyssier prend une lourde décision, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 11 au 15 août 2025)



Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 11 au 15 août 2025 – Déjà hâte de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne culinaire « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par la démission de Teyssier ! Emmanuel annonce à Clotilde et Rose qu’il assume pleinement la responsabilité de la défaite de l’institut, ainsi que la mauvaise gestion financière. Il pense qu’il est temps de passer la main, il leur présente sa démission ! Elles sont sous le choc.

Jasmine rencontre Julia, avec qui elle va faire équipe au restaurant de Claire et Olivia. Quant à Carla, elle est jalouse de la relation entre Joséphine et Bérénice… Et Rose décide de tourner des interviews des élèves pour communiquer et recruter des candidats de talents pour le concours d’entrée.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 11 au 15 août 2025

Lundi 11 août 2025 (épisode 1238) : Entre Jasmine et Julia, le courant passe bien. Face à Teyssier, Rose et Clotilde tombent des nues. Avec Bérénice, Carla tire la couverture à elle.

Mardi 12 août 2025 (épisode 1239) : Face à Julia, Claire et Olivia accusent le coup. À l’Institut, Tom offre ses services à Rose. De son côté, Carla ouvre les yeux sur Bérénice.

Mercredi 13 août 2025 (épisode 1240) : Au Résonance, Claire veut en mettre plein la vue. Sur la plage, Léonard voit rouge. Grâce à Rose, Teyssier redresse la barre.

Jeudi 14 août 2025 (épisode 1241) : En dégustation, Leroy en fait des tonnes. Au café, Zoé et Lionnel mettent en place le » système Lanneau « . À la plage, Léonard prend Maya au dépourvu.

Vendredi 15 août 2025 (épisode 1242) : Au Résonance, Rose gaffe auprès de Jasmine. Face à Lionel et Zoé, Jude remet les pendules à l’heure. À l’Institut, Pénélope déroule le tapis rouge.



Publicité





VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 11 au 15 août 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici