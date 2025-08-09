

Grands reportages du 9 août 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 9 août 2025 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Les trains du bout du monde » (rediffusion)

Prendre le train pour voyager à l’étranger, c’est s’ouvrir à une expérience dépaysante, à la découverte d’une culture différente et d’un rythme singulier… lent et envoûtant. Le temps semble suspendu, bercé par le spectacle des paysages qui défilent et les échanges entre voyageurs. Nous avons suivi plusieurs Français lors de leurs voyages en train. Qu’il s’agisse de luxueux trajets comme le Transcantábrico en Espagne, de parcours plus rudimentaires tels que le Train du désert en Mauritanie, ou encore d’expéditions pittoresques comme le CMST Express, ce train de 39 heures qui traverse l’Inde, laissez-vous transporter dans des aventures exotiques, amusantes et parfois même impressionnantes.

Et à 14h50 « Mon métier au bout du monde »



Juge, boulanger ou gynécologue obstétricien : ces trois hommes exercent leur métier de façon nomade, apportant leur savoir-faire jusque dans les territoires les plus reculés. Le docteur Étienne Beaumont se déplace avec son matériel pour soigner les femmes aux Marquises, loin de son poste à Tahiti. Le sergent Eddy fabrique chaque nuit des milliers de baguettes au Mali, offrant un peu de France aux soldats en opération. Yves a quitté son bureau parisien pour devenir juge de brousse en Nouvelle-Calédonie, où il doit aussi maîtriser la justice coutumière locale.

Chacun, à sa manière, incarne un engagement profond : apporter soin, nourriture ou justice là où ils sont le plus nécessaires, dans des conditions parfois difficiles, toujours avec dévouement.