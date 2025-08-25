L’art du crime du 25 août 2025 : votre épisode ce soir sur France 2



Publicité





L’art du crime du 25 août 2025 – Ce lundi soir sur France 2, tandis que les autres chaines diffuse des programmes inédits, c’est encore une rediffusion de votre série « L’art du crime » qui vous attend.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, ou sur France.tv pour le replay.







Publicité





L’art du crime du 25 août 2025 : l’épisode « La nouvelle Olympia » (Saison 6 épisode 1)

Emma Wurtz, 25 ans, secrétaire juridique, est retrouvée assassinée dans un studio photo. Deux heures après sa mort, une mystérieuse publication effacée des réseaux sociaux refait surface : on y voit la jeune femme poser près d’un tableau disparu depuis plus de trente ans, Chez Tortoni d’Édouard Manet, dérobé lors du célèbre cambriolage du musée Gardner de Boston. Un détail d’autant plus troublant qu’Emma n’avait aucun lien avec le monde de l’art et ne manifestait aucun intérêt pour la peinture. En suivant la piste du chef-d’œuvre volé, Antoine et Florence espèrent démasquer le meurtrier. Mais, au cœur de cette enquête, les deux enquêteurs doivent aussi affronter les sentiments grandissants qui les rapprochent…

Avec Nicolas Gob (Antoine Verlay), Éléonore Bernheim (Florence Chassagne), Philippe Duclos (Pierre Chassagne), Benjamin Egner (Alex Prado), Salomé Partouche (Adèle Attias)…



Publicité





En guests : Vincent Winterhalter (Clément Courrège), David Baiot (Jean-Louis Marquet), Clément Aubert (Philippe Courrège), Laurent Bateau (Édouard Manet)

« L’art du crime » est de retour ce soir sur France 5.