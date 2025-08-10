« Le médecin imaginaire » : le film inédit ce soir sur France 2 (10 août 2025)



« Le médecin imaginaire » au programme TV du dimanche 10 août 2025 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Le médecin imaginaire ». Un film de Ahmed Hamidi

Avec Alban IVANOV, Fatsah BOUYAHMED, Clotilde COURAU, SMAÏN et BOODER.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Le médecin imaginaire, présentation

Alex, connu sous le nom de DJ Wethu, enchaîne les soirées et les concerts aux quatre coins du globe… jusqu’au burn-out. Lors d’un festival au Maroc, une chute de scène l’oblige à rester sur place pour sa convalescence. Il est alors confié aux soins d’Abdel, un jeune homme qui rêve de devenir aide-soignant… mais qui ne l’est pas encore vraiment. Une rencontre aussi improbable qu’inattendue.

VIDÉO bande-annonce



