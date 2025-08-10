« Le silence de l’eau » du 10 août : vos épisodes de la saison 2 ce soir sur France 3



« Le silence de l’eau » du 10 août 2025 – France 2 poursuit la rediffusion de la saison 2 de la série italienne « Le silence de l’eau » ce dimanche soir. Au programme aujourd’hui, les quatre derniers épisodes inédits à la suite !





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3







« Le silence de l’eau » – Présentation de la saison 2

Un an après l’affaire Laura Mancini, le calme est revenu à Castel Marciano. Andrea Baldini s’apprête à quitter le commissariat pour rejoindre Luisa Ferrari à Trieste. Mais lorsque celle-ci croise, en pleine nuit, une fillette seule au milieu de la route, tous deux se retrouvent plongés dans une enquête sur un double homicide. En parallèle, la vie personnelle d’Andrea se complique avec le retour inattendu du père biologique de Matteo. Une saison 2 qui promet suspense, émotions et adrénaline.

Vos 4 épisodes inédits ce 10 août 2022

Saison 2 – Épisode 5

Dans sa caravane, Rocco visionne une vidéo de l’anniversaire de Sara, filmée en pleine nature avec leurs deux enfants. On l’entend demander à Rocco pourquoi Sergio a été invité, lui rappelant qu’elle ne veut pas de lui à son anniversaire. Pendant ce temps, Andrea confie à Roberta qu’Elio est apparu dans l’enquête, puis informe Luisa qu’il en a parlé à sa femme. Celle-ci l’exhorte à rester lucide. Les deux enquêteurs sont désormais plongés dans le doute, ne sachant plus que penser de Rocco… tout en commençant à suspecter Elio, le père de Matteo.



Saison 2 – Épisode 6

Rocco supporte de plus en plus mal d’être privé de sa fille Guilia, d’autant que Silvia et Umberto, ses oncle et tante, adoptent un comportement de plus en plus étrange. Il décide alors de se rendre chez Silvia. De son côté, Andrea Baldini ne tolère plus les provocations incessantes d’Elio, l’ex de sa femme.

Saison 2 – Épisode 7

Accusé d’avoir agressé Elio, Andrea est interrogé par Luisa, qui doute de plus en plus malgré ses protestations d’innocence. De son côté, Elio se pose en victime, notamment auprès de son fils Matteo. Pendant ce temps, Sergio Camisa contacte Rocco pour lui annoncer qu’il lui laisse sa salle de sport, avant de prendre la fuite. Inquiète pour l’avenir de la petite Guilia, Luisa utilise les moyens dont elle dispose pour l’aider.

Saison 2 – Épisode 8

Lors d’une violente dispute, Sara révèle à Rocco que Guilia n’est pas sa fille. Au commissariat, le suspect nie cette conversation, mais Andrea l’informe que le procureur a autorisé un test ADN. Tous les indices pointent désormais vers Rocco pour le meurtre de Sara et Luca. Pendant ce temps, Andrea est surtout préoccupé par la disparition mystérieuse d’Elio.