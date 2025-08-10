« Thor : Ragnarok » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (10 août 2025)



Publicité





« Thor : Ragnarok » au programme TV du dimanche 10 août 2025 sur TF1 – C’est une rediffusion du film de Taika Waititi « Thor : Ragnarok » des studios Marvel qui vous attend ce dimanche soir sur TF1.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.







Publicité





Avec ses personnages emblématiques et extravagants interprétés par un casting de haut vol mené par Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston ou Idris Elba, « Thor : Ragnarok » a tout d’un space opéra moderne bourré de références et de clins d’œil à l’univers Marvel.

« Thor : Ragnarok » : l’histoire

Privé de son marteau légendaire, Thor se retrouve prisonnier sur une planète lointaine, aux confins de l’univers. Pendant ce temps, Asgard est menacée par Hela, déterminée à provoquer le Ragnarök et à anéantir toute civilisation asgardienne. Pour la stopper, Thor doit d’abord affronter le temps… et se mesurer, dans une arène de gladiateurs, à un adversaire inattendu : Hulk, son ancien allié des Avengers.



Publicité





Le casting

Avec : Tom Hiddleston (Loki), Benedict Cumberbatch (Docteur Strange), Chris Hemsworth (Thor), Cate Blanchett (Hela)

La bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce officielle de votre film.