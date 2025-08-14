Les 12 coups de midi du 14 août : Emilie éliminée, Line devient Maître de Midi



Les 12 coups de midi du 14 août 2025, élimination d’Emilie – La valse des maîtres de midi continue dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Emilie a été éliminée ce vendredi, elle est repartie avec 2.500 euros de gains en 3 victoires.











Les 12 coups de midi du 14 août, plus que 34 cases sur l’étoile mystérieuse

C’est Line qui est devenue Maître de Midi aujourd’hui, elle a fait une erreur sur le Coup de Maître. Elle a remporté 3.000 euros à partager avec un téléspectateur. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 5 indices : une piscine couverte, un cerf, une chauve souris, un scooter rose et des ciseaux. Et il ne reste plus que 30 cases, elle devrait être entièrement dévoilée la semaine prochaine !

Derrière cette étoile, rappelons que ce devrait être Philippe Katerine, qui a joué dans le film « Le grand bain ». Le scooter fait référence au film « Voyages en Italie », le cerf de l’un de ses tableaux, et les ciseaux en référence à ses études d’arts plastiques.

Noms déjà proposés : Florent Manaudou, Michael Phelps, Guillaume Canet, Julien Doré, Cyril Lignac, Margot Robbie



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 14 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+