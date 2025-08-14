Demain Nous Appartient du 14 août : Simon sauve Lizzie (résumé + vidéo épisode 2009 en avance)



Demain nous appartient du 14 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2009 de DNA – Simon va sauver Lizzie ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Ludo a trafiqué un projecteur au théâtre de la mer, qui va se décrocher pendant les répétitions de la chorale !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 14 août 2025 – résumé de l’épisode 2009

Annie avoue à Nordine avoir renversé un homme, reparti en boitant, mais introuvable à l’hôpital. Au Spoon, Soraya tente de rapprocher Fred et Victoire. Ludo arrive blessé, prétend avoir chuté en courant. Fred l’invite avec Soraya à la répétition des Brassos. Elle convainc ensuite Victoire de venir. Le soir, au théâtre de la mer, Fred accueille les Brassos. Un projecteur tombe et manque de blesser Lizzie, sauvée de justesse par Simon.

Au commissariat, Roxane et Sara croisent données médicales et bancaires pour l’enquête. Et Aaron annonce à Simon qu’il partira avec lui en Turquie.



Chez les Delcourt, Violette confronte Judith au sujet de Jordan ; leurs versions concordent et Violette commence à lui pardonner. Au lycée, François et Mélody font répéter la chorale. Adam filme et envoie la vidéo à une gardienne, qui la transmet à Soizic, émue et fière.

VIDÉO Demain nous appartient du 14 août – extrait de l’épisode

