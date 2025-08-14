Camping Paradis du 14 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1



Camping Paradis du 14 août 2025 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Camping Paradis du 14 août 2025 : l’épisode « Une nouvelle vie »

Jérôme arrive au camping avec sa fille Sophie, provoquant un véritable choc parmi l’équipe : il se déplace désormais en fauteuil roulant. Un accident de voiture, un an d’hôpital et de rééducation, et sa vie a basculé : il ne pourra jamais remarcher ni reprendre son métier de chirurgien orthopédique. Au camping, il retrouve Hélène, une ancienne conquête… mais est-elle vraiment là par hasard ?

De son côté, Caroline attend sa fille Emilie et son fiancé, avec qui elle doit se marier. Mais Emilie arrive seule, en larmes : il l’a quittée. Pour la soutenir, elle fait venir Clément, son meilleur ami et confident. Ce qu’Emilie ignore, c’est que cela fait six mois que Clément et Caroline vivent une grande histoire d’amour… et qu’ils n’ont toujours pas trouvé le courage de le lui avouer.



Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Ariane Brodier (Juliette), Mathieu Delarive (Jérôme), Rebecca Hampton (Caroline), Juliet Lemonnier (Emilie), Patrick Paroux (Parizot), Nova-Louna Castano (Sophie), Emilie Deville (Hélène), Léo Romain (Clément), Catherine Le Coq (Madame Lejeune), Mathieu Lestrade (Voisin Parizot), Patrick Seminor (Campeur dragueur)

A 16h10 l’épisode « Un ange gardien au camping »

Joséphine croyait enfin pouvoir profiter de ses vacances… jusqu’à ce qu’elle se retrouve au Camping Paradis pour remplacer André, victime d’un blocage cervical. Mais sa venue n’est pas anodine : elle a une mission particulière, aider son client Olivier, qui vient de divorcer alors qu’il aime toujours sa femme, Mathilde. Pour la première fois, Tom fait équipe avec Joséphine, ange gardien, pour un épisode rempli de surprises et de magie !

Pendant ce temps, Monsieur Parizot tombe sous le charme de sa voisine, Fabienne, et tente de remodeler sa personnalité et ses idées bien arrêtées pour la séduire. Son légendaire mauvais caractère risque bien de passer de rude épreuve !

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Mimie Mathy (Joséphine), Jérémie Covillault (Olivier), Renaud Roussel (Stéphane), Anaïs Gilbert (Mathilde), Déborah Krey (Anaïs), Olivia Dutron (Fabienne), Patrick Paroux (Parizot), Charlie Loiselier (Violette), Victor Boccard (Valentin)