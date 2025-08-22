Tropiques Criminels du 22 août : vos épisodes ce soir sur France 2



Tropiques Criminels du 22 août 2025













Tropiques Criminels du 22 août 2025 : votre épisode inédit

Saison 3 épisode 5 « Chateauboeuf » : Un prêtre est retrouvé assassiné. Très vite, l’enquête menée par Melissa Sainte-Rose et Gaëlle Crivelli les conduit sur les traces d’une religieuse au passé pour le moins trouble : autrefois braqueuse, elle a purgé sa peine derrière les barreaux. Pourtant, l’argent du hold-up n’a jamais refait surface. Serait-ce le même que la victime distribuait avec une générosité suspecte ? Reste à savoir si le vieil adage se vérifie encore : « Bien mal acquis ne profite jamais… »

Saison 3 épisode 6 « Ducos » : Un dorlis, créature légendaire du folklore antillais, hanterait-il l’île ? Serait-il responsable du meurtre de Sophie, une jeune journaliste et vidéaste fascinée par l’occulte, qui enquêtait justement sur les croyances populaires et les maisons hantées ? Face à ce mystère, Melissa et Gaëlle s’interrogent sur l’étrange rôle qu’une voyante pourrait bien jouer dans cette affaire aux frontières du réel…



Saison 3 épisode 7 « La baie des anglais » : Une jeune recrue de la marine est assassinée en pleine manœuvre d’entraînement. Avait-elle voulu quitter l’île à tout prix ? Ou bien a-t-elle été prise pour cible parce qu’une femme en uniforme n’est pas encore tolérée par certains ? Sainte-Rose et Crivelli reprennent l’affaire. Mais leur enquête les conduit sur un terrain miné, où chaque pas les expose à des conditions pour le moins périlleuses…

Saison 3 épisode 8 « Sainte-Anne » : Lucas, le fils de Mélissa, est la cible d’une attaque et laissé pour mort après avoir essuyé des coups de feu. Écartée de l’enquête, la capitaine refuse pourtant de rester spectatrice. Animée par la rage et la douleur d’une mère blessée, elle se lance à corps perdu pour découvrir qui a voulu tuer son fils. Ses recherches révèlent que Lucas s’était impliqué dans une vaste escroquerie afin de gagner de l’argent. Est-ce la clé de l’agression ? Comme toujours, Crivelli tente de la soutenir, tout en cherchant à contenir les débordements et les initiatives imprévisibles de sa partenaire…

Saison 3 épisode 1 « Case pilote » : Débordée et paniquée, Gaëlle arrive en retard à son propre mariage. Alors que la cérémonie bat son plein, le commissaire Etcheverry reçoit un appel : le corps d’un plongeur a été retrouvé sur une plage par des promeneurs. Tandis que le policier tente de garder son sang-froid, Gaëlle s’emballe. Elle interrompt la maire, embrasse Baptiste et fonce vers sa voiture pour lancer l’enquête au plus vite. La victime appartenait à un groupe de marginaux qui vivent pour la plongée et les fêtes sur la plage. Rapidement, l’enquête conduit les forces de l’ordre sur la piste d’un restaurateur contraint de servir de mule pour des trafiquants de drogue afin d’éviter la faillite de son établissement…

