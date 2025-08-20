Secrets d’histoire du 20 août : sommaire du numéro ce soir sur France 3



Secrets d’histoire du 20 août 2025 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour une rediffusion de « Secrets d’histoire ». Dans ce numéro intitulé « Napoléon III, le dernier empereur des Français », Stéphane Bern invite à découvrir l’histoire de ce chef d’État français pas comme les autres.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Secrets d’histoire du 20 août 2025, « Napoléon III, le dernier empereur des Français »

Dans l’ombre de la légende de son oncle Napoléon Ier, le prince Louis-Napoléon Bonaparte s’impose à son tour comme une figure marquante de l’Histoire. Premier président élu au suffrage universel, il orchestre ensuite le coup d’État qui met fin à la Seconde République avant de s’autoproclamer empereur sous le nom de Napoléon III, plébiscité par référendum. Une ascension dictée par une ambition sans limites.

Ce parcours, pourtant, fut loin d’être linéaire : exils répétés en Angleterre, en Suisse ou aux États-Unis, bannissements, et même une spectaculaire évasion du fort de Ham où il s’enfuit déguisé en maçon. Rien ne freine sa volonté de conquérir le pouvoir.



Depuis le majestueux château de Compiègne, résidence favorite de l’empereur, Secrets d’Histoire vous plonge dans l’intimité de ce chef d’État hors norme. Stéphane Bern y raconte la trajectoire romanesque de celui qui incarne à lui seul le XIXᵉ siècle français : l’essor industriel et ferroviaire, les premières lois sociales, l’effervescence artistique et intellectuelle, mais aussi l’éclat des fêtes impériales où brillent l’impératrice Eugénie et la princesse Mathilde.

Napoléon III, c’est l’homme d’un style, d’un règne fastueux et d’une modernité ambitieuse. Premier président de la République, dernier empereur des Français : son destin reste unique dans notre histoire.

« Napoléon III, le dernier empereur des Français » c’est ce soir dans « Secrets d’histoire ».