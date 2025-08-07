« Taratata fête les 40 ans de Bercy » du 7 août : artistes et invités ce soir sur France 2



« Taratata fête les 40 ans de Bercy » du jeudi 7 août 2025 : artistes et invités de ce soir sur France 2 – Ce jeudi soir sur France 2, place à une rediffusion d’une spéciale 40 ans de Bercy de « Taratata ». Taratata célèbre les 40 ans de Bercy à l’Accor Arena, en soutien à la lutte contre le cancer.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2, puis replay sur France.TV.







« Taratata fête les 40 ans de Bercy » : les artistes invités

Taratata, l’émission musicale emblématique de Nagui, célèbre une nouvelle étape de son histoire avec un concert exceptionnel dédié aux 40 ans de Bercy. Rendez-vous à l’Accor Arena de Paris pour un spectacle intense de trois heures sans interruption.

Près de 70 artistes se relaieront sur scène pour interpréter 50 titres dans une ambiance électrique. Accompagnés de vingt musiciens et choristes, ils offriront des duos inédits, des trios explosifs, des medleys revisités ainsi que des collaborations surprenantes. Parmi les invités figurent Jean-Louis Aubert, Black M, Patrick Bruel, Jenifer, Indochine, MC Solaar, Zazie, et bien d’autres.



Durant toute la soirée, des personnalités telles que Florence Foresti, Teddy Riner et Yannick Noah partageront leurs souvenirs liés à cette salle mythique.

Au-delà de cette fête musicale, l’événement soutient une cause majeure : tous les bénéfices seront reversés à la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) pour contribuer à la lutte contre le cancer. Une soirée mémorable mêlant musique, émotion et solidarité.