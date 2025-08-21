« Les Victoires de la Musique, 40 ans d’émotion en chansons » : votre documentaire ce soir sur France 2 (21 août)



Publicité





« Les Victoires de la Musique, 40 ans d’émotion en chansons » au programme TV du jeudi 21 août 2025 – Ce jeudi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Les Victoires de la Musique, 40 ans d’émotion en chansons ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







Publicité





« Les Victoires de la Musique, 40 ans d’émotion en chansons » : présentation

À l’occasion des 40 ans des Victoires de la Musique, ce documentaire nous entraîne dans un véritable voyage au cœur de l’histoire récente de la musique en France.

Un parcours musical jalonné de souvenirs, de refrains que l’on connaît par cœur, d’émotions intenses et de moments de joie.



Publicité





À travers des images d’archives, nous raconterons comment la musique a évolué au fil du temps, suivant les goûts du public, tout en donnant toujours une place essentielle aux mélodies et aux mots.

Pour célébrer cet anniversaire, de grandes figures de la chanson et de la culture française partageront leurs souvenirs et leurs émotions, parmi lesquelles des artistes révélés grâce à leur première Victoire : Alain Souchon et ses fils Pierre et Ours, Carla Bruni, Vianney, Zazie, Philippe Katerine, Clara Luciani, Rim’K, Zaho de Sagazan, Vincent Delerm, Manu Katché, et Jack Lang.