Alex Hugo du 21 août 2025 : votre épisode ce soir sur France 3

Alex Hugo du 21 août 2025 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse un épisode de la série « Alex Hugo ». Au programme, l’épisode intitulé « Mauvais sang ».





A suivre dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Alex Hugo du 21 août 2025 : l’histoire de l’épisode « Mauvais sang »

Ce matin-là, près de Lusagne, Alex Hugo tombe sur un jeune homme recroquevillé dans une vieille voiture rouillée : Léo Melino. Cette découverte bouleverse profondément Angelo, qui avait participé aux recherches lors de la disparition du garçon, sept ans plus tôt, alors qu’il n’avait que 11 ans. Pour lui, la douleur est restée vive, et la fermeture du dossier demeure un regret amer. De son côté, Hélène, la mère de Léo, n’a jamais surmonté cette perte, malgré le soutien de son mari Maxime et de leur second fils, Tristan.

Si Angelo veut croire à un miracle, Alex, lui, reste méfiant. Certes, il est touché par les retrouvailles immédiates entre la mère et son fils, ainsi que par l’accueil enthousiaste de la famille, mais le récit de l’enlèvement et des longues années d’absence lui paraît troublant.



Avec l’aide des équipes de Marseille, Alex et Angelo se lancent alors dans une enquête minutieuse, bien conscients que cette histoire est loin d’avoir livré tous ses secrets.

Interprètes et personnages

Avec Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Battala), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (Commissaire Dorval), Fabien Baiardi (Tony Leblanc), Nade Dieu (Hélène Melino), Riton Liebman (Maxime Melino), Antoine Gourlier (Léo)…