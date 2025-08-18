N’oubliez pas les paroles du 18 août : Morgane continue mais stagne



N’oubliez pas les paroles du 18 août 2025, 22 victoires pour Morgane – Morgane a signé deux nouvelles victoires ce lundi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Mais elle continue à stagner et peine à faire grimper ses gains !











N’oubliez pas les paroles du lundi 18 août 2025, 22 victoires pour Morgane

Dans le détail ce lundi soir, Morgane a remporté 1.000 euros sur la première émission et encore 1.000 euros sur la seconde. Elle totalise ainsi 57.000 euros de gains en 22 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 18 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.