Les Cinquante du 18 août : équipes, nouveautés, le jeu a débuté ! (résumé + replay épisode 1)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 1 du lundi 18 août 2025 – C’est parti pour l’épisode 1 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Les 50 candidats arrivent au château pour le lancement du jeu !











Publicité





Ils marchent tous ensemble vers le château, tous déterminés à aller chercher la victoire et devenir l’Elu. Un portique les attend, Toto passe le premier. Les animaux récupèrent les téléphones et remettent une enveloppe noire à chacun. A l’intérieur, des invitations mais il y a plusieurs couleurs et ça intrigue les nouveaux joueurs.

Delphine a la mauvaise surprise de retrouver Romain, son ex de « Mariés au premier regard ». Ils ne se sont pas revus depuis leur divorce il y a 4 ans ! Paul, tentateur de « L’île de la tentation », retrouve Sandra, qu’il n’avait pas revu depuis la fin de l’aventure. Elle est mal à l’aise, d’autant que Jimmy (son mec) est là.

Benoit (Secret Story) flashe sur Paul de « L’île de la tentation ». Et le Lion accueille les joueurs, sous une ovation. Il annonce que cette année, ils sont tous nouveaux dans les Cinquante. Et il leur a réservé bien des surprises !



Publicité





Pour la toute première fois dans l’histoire du jeu, il ne commence pas individuellement mais en équipes ! Il y aura 10 équipes de 5 joueurs, chaque équipe sera identifiée par une couleur. Ils gagneront et échoueront ensemble ! Leurs destins sont désormais liés. Ils doivent regarder leurs cartons d’invitations pour découvrir la couleur de leur équipe.

Chez les Bleus : Solène FL., Kelly V., Laura Lempika, Marco et Jérémy.

Chez les Volets : Benoit Dubois, Sarah Martins, Esmeralda, John David, et Micha

Chez les Blanche : Kelly H., Robin, Simon, Manon, et Laura M.

Chez les Oranges : Jonathan, Perle, Delphine, Kelyan, et Ania

Chez les Jaunes : Benjamin, Carine, Marine, Romain, et Katell

Chez les Noires : Cindy, Zizou, Jade, Rémy et Mako.

Chez les Roses : Shauna, Ryad, Louison, Ludivine et Hugo

Chez les Rouges : Martika, Paul, Enzo Sander, Sandra, et Tom

Chez les Marron : Jimmy, Haneia, Morgan, Florian, et Julia

Chez les Gris : Thomas, Solène FO., Eva, Neymar, Ulysse

Le Lion donne les règles : chaque équipe se bat pour faire grimper sa cagnotte, il y a donc 10 cagnottes jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 4 équipes ! Avant chaque cérémonie des votes, les équipes s’affronteront 3 fois dans l’arène. A l’issue de chacun de ses 3 jeux, l’équipe perdante sera en danger. A la fin de ses 3 jeux, les 3 équipes en danger seront soumises aux votes des équipes victorieuses lors de la cérémonie. L’équipe qui aura récolté le moins de votes verra tous ses joueurs éliminés !

Autre surprise : cette année, le Lion est accompagné de la Panthère Noire, sa fiancée ! Elle a cette saison la mission de les mettre au défi et de leur permettre de gagner de l’argent. Elle attendra chaque jour certains d’entre eux dans son antre au coeur de la forêt. Elle annonce créditer chaque cagnotte de 5.000 euros pour commencer. Et la Panthère est accompagnée de son fidèle compagnon : le Chat. Il est silencieux et quand ils le croiseront, ils seront en grand danger !

Les Cinquante, le replay du 18 août

Si vous avez manqué l’épisode 1 ce lundi 18 août 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 19 août à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 2.