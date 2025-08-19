N’oubliez pas les paroles du 19 août : Morgane fait grimper ses gains

N’oubliez pas les paroles du 19 août 2025, 24 victoires pour Morgane – Morgane a réussi à conserver son micro d’argent ce mardi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle a fait grimper ses gains et se rapproche désormais du cap des 100.000 euros !


Capture FTV


N’oubliez pas les paroles du mardi 19 août 2025, 24 victoires pour Morgane

Dans le détail ce mardi soir, Morgane a remporté 5.000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde. Elle totalise désormais 82.000 euros de gains en 24 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 19 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

