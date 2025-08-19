Les Cinquante du 19 août : quelle équipe a perdu le 1er jeu ? (résumé + replay épisode 2)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 2 du mardi 19 août 2025 – C’est parti pour l’épisode 2 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs au moment de leur entrée dans le château.











Tous se précipitent pour choisir les chambres et les premières alliances se forment. Un clash éclate entre Robin et Haneia. Robin a couru pour arriver le premier dans la chambre et Haneia le met à la porte. Robin refuse de partir. Finalement les tensions s’apaisent.

D’autres tensions éclatent autour de l’attribution des chambres. Et la chambre du donjon, qui a pour réputation d’avoir porté malheur les saisons précédentes, fait parler.

Ania décide de s’expliquer avec Zizou, ils sont séparés mais il a pour objectif de la reconquérir. Ania n’apprécie pas.



Le Lion convoque les joueurs dans l’arène pour le tout premier jeu de la saison ! En équipes, les joueurs ont les yeux bandés. Ils doivent marcher sur place sans sortir de leur carré. Esmeralda, chez les violets, est la première éliminée ! Sandra chez les rouges est éliminée aussi, ainsi que Solène chez les gris. Le jeu reprend : Sarah est éliminée chez les violets, Mako chez les noirs, et Manon chez les blancs. Le jeu reprend : Kelyan éliminé chez les oranges, Ulysse et Neymar chez les gris, Kelly H. chez les blancs, et Benoit chez les violets. Le jeu continue : Shauna chez les roses, Micha chez les violets. Il ne reste plus qu’un violet ! Haneia est éliminée chez les marrons et Jonathan chez les oranges. Le jeu reprend : Laura éliminée chez les bleus, Morgan chez les marrons, Katell et Benjamin chez les jaunes, Eva chez les gris.

John David est finalement éliminé, le jeu est terminé et c’est les violets qui sont les premiers en danger cette saison ! Leur sort sera entre les mains des équipes victorieuses lors de la première cérémonie. Il y aura deux autres jeux d’ici là.

Les Cinquante, le replay du 19 août

Si vous avez manqué l’épisode 2 ce mardi 19 août 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 20 août à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 3.