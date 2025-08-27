Les Cinquante du 27 août : le choix des Violets, un clash (résumé, spoiler + replay épisode 8)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 8 du mercredi 27 août 2025 – C’est parti pour l’épisode 8 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Sandra et Jimmy s’expliquent suite à leur dispute de la veille.











Jimmy s’excuse et ils parlent ensuite stratégie. Sandra n’apprécie pas quand il dit que son équipe est en alliances avec plusieurs équipes mais pas la sienne ! Elle en parle ensuite à Martika, qui décide d’aller chercher des alliés. Elle se rapproche de Rémy pour avoir le soutien de l’équipe Noire.

Le Lion annonce qu’il est l’heure de « la torturette du Chat ». Ils doivent d’abord tirer à la courte paille. Sont désignés : Micha (Violets), Enzo (Rouges), Romain (Jaunes) et Kelly H. (Blancs).

Les joueurs se retrouvent donc face au Chat. Le Lion explique qu’il va leur poser des devinettes et le dernier, qui donnera sa langue au chat, sera éliminé ! Son destin sera alors entre les mains de son équipe, qui devra décider de sacrifier sa cagnotte pour le sauver.



C’est laborieux, Romain est le premier à donner une bonne réponse, il peut sortir. Le jeu continue, Manon se sauve à son tour. Elle repart, le jeu reprend. Enzo finit par réussir, c’est Micha qui est donc éliminé ! Le Lion doit maintenant demander aux Violets s’ils sont prêts à sacrifier leur cagnotte pour le sauver. Ils décident de le sauver, leur cagnotte retombe donc à zéro !

Un clash éclate entre Martika et Cindy, qui a cru qu’elle allait éliminer son fils, Enzo.

SPOILER nouveau jeu demain

Dans l’épisode de demain, le Lion convoque un joueur de chaque équipe dans l’entre de la Panthère : Benoit chez les Violets, Benjamin chez les Jaunes, Ania chez les Oranges, Zizou chez les Noirs, Sandra chez les Rouges, Jimmy chez les Marrons, Neymar chez les Gris, Kelly chez les Blancs, et Solène chez les Bleus.

Les Cinquante, le replay du 27 août

Si vous avez manqué l’épisode 8 ce mercredi 27 août 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 28 août à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 9.