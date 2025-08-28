Les Cinquante du 28 août : qui gagnera le jeu de la Panthère ? (résumé, spoiler + replay épisode 9)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 9 du jeudi 28 août 2025 – C’est parti pour l’épisode 9 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que les Violets ont choisi de sacrifier leur cagnotte pour sauver Micha.











Micha est heureux et remercie chaleureusement son équipe. Benoit avoue qu’il n’y aura pas d’autre chance, son sauvetage leur a coûté 4.000 euros.

Kelly V. surprend Micha avec Marine, elle s’interroge sur leur rapprochement juste après le départ d’Hugo… Marine assure que c’est purement stratégique mais Micha pense qu’il y a une carte à jouer.

Après le clash, Martika s’excuse auprès de Cindy. C’était une blague quand elle a dit qu’elle n’allait pas sauver Enzo.



Ania décide de confronter Zizou. Elle a appris qu’il avait dragué Jérémy avant le début du jeu, elle a besoin d’explications. Zizou préfère parler en privé et face à Jérémy, il assure qu’il ne s’est rien passé. Zizou est mal, il préfère s’isoler et pleure. Il décide ensuite de parler à Ania. Elle ne le croit pas et le traite de manipulateur.

Les autres font la fête. Robin tente un rapprochement avec Jérémy mais c’est un échec. Et Laura avoue à Simon qu’il lui plait.

Le lendemain matin, Jérémy avoue à Laura que la veille, Robin lui a fait un petit bisou pour lui dire bonne nuit.

Le Lion convoque un joueur de chaque équipe dans l’entre de la Panthère : Benoit chez les Violets, Benjamin chez les Jaunes, Ania chez les Oranges, Zizou chez les Noirs, Sandra chez les Rouges, Jimmy chez les Marrons, Neymar chez les Gris, Kelly chez les Blancs, et Solène chez les Bleus. A la clé : 4.000 euros pour la cagnotte de l’équipe du gagnant !

Place au jeu. Il s’agit d’une balle de ping-pong à faire rebondir sur la table. 1ère manche un rebond, 2ème manche 2 rebonds, etc. Au moindre échec, c’est l’élimination. Ania est la première éliminée, suivie de Solène, Benjamin, Sandra, Benoit, Zizou, et Jimmy. Il ne reste plus que Neymar et Kelly.

SPOILER qui va gagner le jeu ?

Dans l’épisode de demain, c’est Kelly qui remporte la victoire ! La Panthère annonce qu’elle offre 2.000 euros à l’équipe Blanche et pour les 2.000 restants, elle doit les prendre dans les autres équipes ! Elle décide de prendre 400 aux Marrons, 400 aux Rouges, 400 aux Noirs, 400 aux Jaunes, et 400 aux Bleus.

Les Cinquante, le replay du 28 août

Si vous avez manqué l’épisode 9 ce jeudi 28 août 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 29 août à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 10.