Plus Belle La Vie du 22 août 2025 : Aya se fait voler le magot ! (résumé + extrait vidéo épisode 404 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 22 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 404 de PBLV – La police va enquêter sur le vol du magot de Santoni au réservoir d’eau cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Aya se fait agresser : on leur vole les lingots !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 août 2025 – résumé de l’épisode 404

Djawad et Thomas annoncent à Louis et Barbara un imprévu. Ils sont toujours coincés au même endroit et il ne leur reste que deux minutes pour sortir. Barbara panique. Sur place, un chien s’attaque à eux ; Thomas lui pulvérise un produit au visage et l’animal s’enfuit. Les deux hommes se précipitent dehors.

Le lendemain, Louis rassure Barbara au téléphone : il est rentré à temps et avoue être impressionné par elle. Au bar, Barbara retrouve Thomas, Djawad et Aya, triomphants avec les lingots. Thomas veut sauver son établissement, Barbara rêve d’acheter une maison. Ils s’enlacent. Djawad rappelle qu’il faut cacher le butin et lance une idée “un peu gonflée”…



Publicité





Au commissariat, Ariane et Jean-Paul fulminent d’avoir été gazés. Ariane comprend qu’il s’agissait d’un anesthésique vétérinaire et pense qu’un drone trahit la présence de pros. Jean-Paul assure que l’eau n’était pas contaminée, leur mission était vaine. Patrick arrive et révèle la vérité : un trésor a été dérobé. Les lingots de l’ancien braquage de Santoni en 2001 étaient dissimulés dans la cuve. Jean-Paul fait le lien avec la tombe du père Santoni que Djawad a visitée récemment.

Thomas confie à Barbara qu’il doit régler 90 000 euros avant le 25 août. Elle l’assure que Louis trouvera un revendeur pour liquider l’or. Mais Ariane débarque, inquiète pour Djawad qu’elle soupçonne d’avoir replongé. Elle évoque Santoni et la Croix des Moulins, avant d’être rappelée en urgence : son appartement doit être fouillé pour des punaises de lit. Thomas, inquiet, prévient aussitôt Djawad.

Pendant ce temps, Djawad et Aya déplacent les lingots de chez Ariane. Louis a trouvé une nouvelle planque : Aya doit les charger dans le VTC tandis que Djawad range. Mais à sa sortie, il entend des pneus crisser… Aya gît au sol, inconsciente et ensanglantée. Le magot a disparu !

De son côté, Idriss doit accompagner à contre-cœur sa sœur Louisa pour l’achat de ses fournitures. Brillante élève, elle s’imagine déjà procureure et insiste pour visiter le commissariat. Face au désordre de son frère, elle plaisante et prend un selfie. Idriss reste tendu, mais promet des efforts. Plus tard, en rangeant chez lui, Louisa découvre un dossier inquiétant avec photo et avis de disparition.

Blanche, furieuse, apporte une arme à Vanessa Kepler : Hector voulait s’en servir à cause d’elle et de la mise sous tutelle. Vanessa l’accuse de pousser Hector au suicide, mais Blanche lui rappelle qu’il ne lui reste que douze jours pour accepter sa décision. En sortant, elle croise Ophélie. Mère et fille se disputent : Vanessa veut “sauver” Hector malgré lui, Ophélie l’accuse de ne penser qu’à elle.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un mort, Thomas abandonne, les résumés jusqu’au 5 septembre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 22 août 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.