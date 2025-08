Plus Belle La Vie du 4 août 2025 : Patrick ouvre les yeux (résumé + extrait vidéo épisode 390 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 4 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 390 de PBLV – Ariane a compris que Patrick a été drogué aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». L’enquête se dirige vers Delmas et Morgane se retrouve en plein dilemme…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 août 2025 – résumé de l’épisode 390

Patrick se tient face à la juge Colbert. Il lui confirme vouloir l’ouverture d’une enquête sur une affaire le concernant personnellement. La magistrate lui rappelle que les faits remontent à plus de vingt ans et sont désormais prescrits. Mais Patrick veut savoir ce qu’il s’est réellement passé cette nuit-là. Colbert l’avertit des conséquences si les faits venaient à confirmer qu’il a violé Florence Rodriguez. Patrick insiste : il doit la vérité à Florence… et à Vadim.

De son côté, Ariane interroge Florence, en présence de son avocate, Me Alice Bataille. Elle cherche à en savoir davantage sur cette nuit trouble. Comme Florence affirme ne plus avoir aucun souvenir, Ariane la pousse : comment peut-elle alors affirmer que Patrick l’a violée ? Florence se souvient s’être réveillée à moitié nue. Patrick, de dos, se rhabillait à la hâte avant de quitter la pièce sans un mot. Ariane veut savoir s’il y avait des marques de lutte ou des douleurs. Florence avoue que non, mettant ses symptômes sur le compte du cocktail qu’elle avait partagé avec Patrick.



Ariane et Jean-Paul reprennent l’interrogatoire de Patrick. Il se souvient avoir bu trois ou quatre verres de punch. À la fin, Florence buvait dans son verre. Jean-Paul lui demande à partir de quel moment ses souvenirs s’arrêtent. Une lueur passe dans le regard de Patrick : il commence à comprendre.

Au parc, Léa est avec Babeth et les enfants. Elle s’enquiert de la situation entre ses parents. Babeth reste évasive. Léa avoue qu’elle a de la peine pour Patrick, convaincue qu’il n’a rien fait. Raphaël les interrompt : il a vu son père pleurer… et s’inquiète. A-t-il fait des bêtises ?

De retour au commissariat, Ariane et Jean-Paul révèlent à Patrick que lui et Florence ont présenté les mêmes symptômes cette nuit-là. Ils ont probablement été drogués, comme Esteban Vaillant. Un nom revient : Philippe Delmas. C’est le point commun entre eux. Patrick peine à croire que Delmas ait pu droguer ses propres candidats.

Au cabinet médical, Babeth retrouve Vadim. Elle lui demande comment il va. Vadim lui rappelle que sa mère est en prison. Elle l’interroge sur Patrick et son arrivée au cabinet. Vadim finit par lâcher : il est venu au Mistral avec l’intention de tester illégalement plusieurs personnes. Excédé, il la repousse.

Morgane cherche Ariane. Elle veut en savoir plus sur Patrick. Pour Ariane, ce n’était pas un viol, mais une situation bien plus complexe. Elle l’interroge ensuite sur Delmas : a-t-il un favori parmi les candidats ? Morgane élude, mais admet que sa sœur a du potentiel. Ariane l’exhorte à ouvrir les yeux.

À la résidence, Morgane confie à Steve que c’est Laura qui a drogué Esteban, avec de la MDMA fournie par Delmas. Et elle pense que Delmas est aussi responsable de ce qui est arrivé à Patrick, 23 ans plus tôt. Steve insiste : elle doit tout révéler à ses collègues. Mais Morgane est déchirée. Si elle aide Patrick… elle condamne sa propre sœur.

En cuisine au Mistral, Aya reçoit des messages de Nolan. Barbara remarque son trouble et la presse de questions. Aya finit par avouer : Nolan lui plaît énormément. Elle pense à lui sans arrêt, ressent des papillons dans le ventre. Une sensation qu’elle n’avait plus ressentie depuis Kilian… et qui l’effraie.

Nolan passe au Mistral pour voir Aya. Elle lui rappelle qu’elle travaille. Il part pour le tribunal mais lui propose de se voir le soir même. Elle accepte. Apolline, témoin de la scène, ne peut s’empêcher de la mettre en garde : Nolan ne défend que des types louches… braqueurs, trafiquants. Est-ce vraiment le genre d’Aya ?

Hector rend visite à Vanessa. Il annonce avoir réussi à débloquer les 11 000 euros. Vanessa, de son côté, lui fait part d’une bonne nouvelle : l’hôpital Phocéen a accepté qu’il suive un traitement expérimental en Suède. Mais Hector sait très bien ce que cela signifie. Il sait que sa maladie est déjà trop avancée. Il supplie Vanessa de respecter sa décision.

Chez Blanche, celle-ci vient de raccrocher avec Hector. Elle raconte à Luna que Vanessa a encore réussi à obtenir pour lui l’accès à un traitement expérimental. Mais Hector a refusé. Luna pense qu’il faudrait le laisser tranquille, mais Blanche confesse qu’une part d’elle espère encore qu’il changera d’avis. Il ne leur reste qu’un mois…

Vanessa se confie à Ulysse. Elle lui annonce le refus d’Hector et lui reproche d’en être satisfait. Ulysse s’agace : ils doivent respecter le choix d’Hector. Il sait qu’elle l’aime encore, mais elle doit accepter d’avoir perdu. Vanessa, elle, refuse d’abandonner.

