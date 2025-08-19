Tous en cuisine : Cyril Lignac revient en version week-end sur M6



Bonne nouvelle pour les amateurs de bonne cuisine : Cyril Lignac est de retour sur M6 avec son émission culte Tous en cuisine. Mais fini le rendez-vous quotidien : à partir du samedi 6 septembre à 18h30, le chef préféré des Français proposera désormais une nouvelle formule hebdomadaire pensée pour le week-end.











Une version plus généreuse et conviviale

Dans cette nouvelle mouture, Cyril Lignac met les petits plats dans les grands avec des recettes du week-end, réconfortantes et familiales. L’idée : prendre le temps de cuisiner ensemble, sans stress, autour de plats mijotés et de grandes tablées.

Au programme : blanquette, pot-au-feu, couscous, ratatouille et bien d’autres recettes emblématiques de la cuisine familiale. Des plats généreux, accessibles et gourmands, parfaits pour réchauffer les cœurs et régaler toute la famille.

Le rendez-vous gourmand du samedi soir/h3>

Avec cette nouvelle formule, Tous en cuisine devient le rendez-vous culinaire du samedi soir. Un moment convivial où Cyril Lignac s’invite chez les téléspectateurs pour partager sa passion et redonner le goût de cuisiner ensemble.

M6 promet ainsi un véritable festival de saveurs, placé sous le signe du partage et de la gourmandise, pour démarrer le week-end en beauté.