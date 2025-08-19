Un Si Grand Soleil Spoiler : Pablo dit tout à Hugo ! (épisode du 21 août)



Un si grand soleil spoiler épisode 1732 du 21 août 2025 – Pablo va décider de tout dire à Hugo dans quelques jours dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’il a compris que son pote Niels participe aux agressions homophobes, au lycée Pablo entend Noura en parler avec Tiago.











Tiago confie à Noura qu’être gay est source d’inquiétude à cause de ces agressions. Noura a peur pour lui et lui recommande de faire attention… Pablo les écoute, il est mal et refuse une sortie à la plage avec Noura.

Le soir, Hugo reparle de l’enquête avec Sabine. Il avoue qu’il peine à dresser un profil psychologique… Pablo les écoute et intervient : il annonce qu’il croit savoir qui est derrière tout ça !

