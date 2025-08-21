99 à battre : nouveau numéro ce soir sur M6 (invités 21 août 2025)



C’est un second numéro du jeu « 99 à battre », présenté par Eric Antoine, qui vous attend jeudi 14 août 2025 sur M6. Qui sont les invités ce soir ? On vous dit tout !





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







99 à battre, présentation

100 candidats s’apprêtent à s’affronter sur le plus grand terrain de jeu jamais vu à la télévision française. Dans un lieu tenu secret, niché au cœur du pays, va se dérouler une compétition hors norme, avec une règle simple mais implacable : ne jamais finir dernier.

Âgés de 20 à 76 ans, venus des quatre coins de la France, les participants affichent des profils aussi différents qu’inspirants. Tous vont vivre une aventure à la fois intense, drôle et imprévisible. Ici, ce n’est pas la force brute qui fera la différence, mais le mental, l’audace et la détermination.



Les épreuves mettront à l’épreuve la rapidité, l’adresse, la logique, la mémoire, la culture générale ou encore l’agilité physique. Chacun a ses chances… mais la moindre erreur peut coûter sa place, car à chaque défi, le dernier est éliminé.

Les invités

Et pour ajouter du sel à cette aventure, des personnalités viendront tour à tour commenter les épreuves et partager en direct leurs réactions : Hélène Ségara, Frank Lebœuf, Tibo InShape, Henri Leconte, et Sylvain André.