« Une famille en or » du 2 août : qui sont les invités de Camille Combal ce soir sur TF1 ?

« Une famille en or » du 2 août 2025 – Camille Combal est de retour ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro du jeu « Une famille en or » spécial en prime.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming et replay sur TF1+.







« Une famille en or » du 2 août 2025 : les invités de Camille Combal

« Une Famille en Or » passe à la vitesse supérieure : plus de fun, plus d’intensité… et encore plus de décibels !

Un prime exceptionnel où quatre familles cultissimes vont s’affronter dans un duel haut en couleur, entre générosité, mauvaise foi assumée et punchlines capables de faire trembler les murs. Deux confrontations, une finale… et aucune place pour la pitié.



Match 1 : Le Splendid contre Les Tuche

D’un côté, la famille Lhermitte, menée par l’iconique Thierry Lhermitte, accompagné de Marie-Anne Chazel, Pascal Demolon et Constance Labbé.

Des tonnes de succès au box-office : pas de doute, cette famille porte bien son nom… en or.

Face à eux, la famille Nanty, représentée par la reine des Tuches Isabelle Nanty, avec Christophe Willem, Théo Fernandez et Claire Nadeau.

Un choc de légendes : la classe… contre la classe.

Match 2 : Stars du web vs Stars de la scène

Place à la famille Capone – Nico, Daniela, Stefano et Franca – véritable phénomène TikTok avec 185 millions de vues.

Vous ne les connaissez pas ? Vos enfants, si.

En face, la famille Jarry, emmenée par l’infatigable Jarry, avec Marianne James et ses deux complices, Pablo Caillot et Antoine Rabault.

Ça chante, ça danse, ça buzz… et surtout, ça ne perd jamais (ou presque).

À la clé : 100 000 € pour deux belles causes : La Fondation pour la Recherche Médicale et les Restos du Cœur.

À la maison, préparez-vous à jouer, hurler et rigoler avec nous. Et évidemment, c’est toujours Camille Combal qui mène la danse… enfin, s’il a bien retenu les règles cette fois !