13h15 le dimanche du 21 septembre : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 21 septembre 2025





« 13h15 le dimanche » du 21 septembre 2025 : Petiot, un tueur sous l’Occupation

Dans une série documentaire inédite, 13h15 le dimanche revient sur l’une des affaires criminelles les plus marquantes du Paris occupé pendant la Seconde Guerre mondiale : celle du redoutable tueur en série, le docteur Marcel Petiot.

À partir des mémoires du commissaire en charge de l’enquête, des procès-verbaux d’interrogatoire et des minutes du procès, l’émission reconstitue avec précision l’atmosphère des années 1940 et met en scène l’affrontement entre un médecin criminel, rongé par la folie, et un commissaire tenace et rusé.



Une découverte macabre, rue Le Sueur

Mars 1944, Paris occupé. Non loin de l’Arc de Triomphe, les pompiers sont appelés pour maîtriser un début d’incendie dans la cave d’un hôtel particulier appartenant au docteur Petiot. La scène qui s’offre à eux glace d’effroi : plusieurs cadavres en train de brûler, un véritable charnier au cœur de la capitale.

Le commissaire Massu, légendaire patron de la Brigade criminelle surnommé « l’As de la Crim’ », prend aussitôt la direction des opérations. Il comprend vite qu’il se trouve face à une affaire hors du commun. Qui est vraiment Marcel Petiot ? Comment l’arrêter ? La traque s’engage, et ce que les enquêteurs vont révéler dépasse l’imaginable.