Les 12 coups de midi du 21 septembre : plus qu’une case sur l’étoile mystérieuse, qui va apparaitre ? Réponse et explications des indices

Par /

Les 12 coups de midi du 21 septembre 2025, 3ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une troisième victoire ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Mais il a une nouvelle fois fait trop d’erreurs sur le Coup de Maître, il n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur et il reste donc encore une case sur l’étoile mystérieuse !


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 21 septembre, plus que 4cases sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte à 1600 euros de gains alors que l’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée demain. Derrière cette étoile, c’est le visage de Pablo Picasso qui va apparaitre.

Explications des indices menant à Pablo Picasso

🌴 La Croisette à Cannes : Picasso a vécu sur la Côte d’Azur (Cannes, Vallauris, Mougins), où il a passé une grande partie de sa vie et créé de nombreuses œuvres.

🌍 Un globe terrestre : Il est un artiste universel, dont l’influence a marqué le monde entier.


🎭 Un masque africain : L’art africain a inspiré Picasso et joué un rôle central dans la naissance du cubisme (Les Demoiselles d’Avignon).

🏺 Une amphore : Picasso s’est passionné pour la céramique à Vallauris, créant des poteries et amphores modernes.

🪨 Un bloc de pierre : Il a aussi été sculpteur, explorant divers matériaux comme la pierre, le bois et le métal.

🕊️ Une colombe : Devenue symbole de paix, popularisée par Picasso en 1949.

🐂 Un taureau : Motif récurrent dans son œuvre, inspiré des corridas et de la culture espagnole.

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin, Catherine Deneuve, Harrison Ford, Soprano

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 21 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

