Vivement Dimanche du 7 septembre 2025 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui et après une pause estivale, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Vivement Dimanche du 7 septembre 2025 : les invités

📺 Vivement dimanche fait son grand retour ce dimanche pour une nouvelle saison aux côtés de Michel Drucker, tout juste revenu de sa pause estivale.

Pour ce premier numéro, il recevra sur son mythique canapé rouge : Jeff Panacloc, Mathilde de Carné, Stéfanie Jarre et Fabien Olicard.



En seconde partie, place à Jimmy Mohamed, Philippe Caverivière, Garou, Flavie Flament et le dessinateur Emmanuel Chaunu, pour un rendez-vous plein d’humour, de musique et d’émotion.

Vivement Dimanche, rappel présentation de la nouvelle saison

Ce rendez-vous dominical célèbre la richesse et la diversité des talents. Aux côtés de Michel Drucker, les invités partageront leurs parcours et leurs racines régionales, tandis qu’un hommage mensuel sera consacré à des artistes disparus. Sur le célèbre canapé rouge, se succéderont aussi bien des personnalités emblématiques que des comédiens des fictions de France Télévisions.

Chaque semaine, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver les chansons cultes des années 1970 et 1980. L’émission mettra également en lumière de nouveaux visages, comme le magicien David Jarre et le mentaliste Viktor Vincent, sans oublier la dimension littéraire apportée par Nathan Devers lors de ses chroniques mensuelles.

L’humour sera lui aussi au rendez-vous grâce aux caricatures d’Emmanuel Chaunu, qui revisitera avec espièglerie la carrière des invités. Des humoristes tels qu’Anne Roumanoff, Olivier de Benoist, Mathieu Madénian, Willy Rovelli, Alex Vizorek, et de jeunes talents viendront également insuffler une énergie joyeuse et pétillante à l’émission.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV